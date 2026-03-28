Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Press TV сообщил об отказе Ирана «от сдержанности» к ОАЭ

Руководство Ирана приняло решение «прекратить многонедельную сдержанность» в отношении Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.

Источник: РБК

«По данным источника, ОАЭ активно способствовали развязыванию и продолжению войны против Ирана, и теперь на уровне руководства принято решение прекратить многонедельную сдержанность Тегерана в отношении ОАЭ», — говорится в сообщении телеканала.

По словам источника, ОАЭ предоставили США свои авиабазы, которые военные использовали во время атак на Иран, а также передал США и Израилю данные о целях Тегерана.

«Факт атак на иранские корабли и частные суда, а также на некоторые прибрежные районы, совершаемые с территории ОАЭ, означает, что Иран готов дать решительный отпор», — заявил источник.

ОАЭ — самое обстреливаемое государство среди соседей Ирана в Персидском заливе, писала Financial Times. Инвесторы будут опасаться вложений в регион: «Вы находитесь рядом с Ираном, и в любой момент ракета может упасть посреди вашей страны», — пояснил осведомленный источник издания.

Агентство Fars со ссылкой на источник в иранских разведывательных службах писало, что пять арабских стран, в том числе ОАЭ, предоставили свою территорию, воздушное пространство и военные базы для использования американскими силами при проведении атак на Иран.

В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер страны Али Хаменеи и армейское руководство. В ответ на нападение Тегеран нанес массированные удары по американским базам в странах Персидского залива.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

