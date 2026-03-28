Press TV сообщил об отказе Ирана «от сдержанности» к ОАЭ

«По данным источника, ОАЭ активно способствовали развязыванию и продолжению войны против Ирана, и теперь на уровне руководства принято решение прекратить многонедельную сдержанность Тегерана в отношении ОАЭ», — говорится в сообщении телеканала.
«Факт атак на иранские корабли и частные суда, а также на некоторые прибрежные районы, совершаемые с территории ОАЭ, означает, что Иран готов дать решительный отпор», — заявил источник.
ОАЭ — самое обстреливаемое государство среди соседей Ирана в Персидском заливе, писала Financial Times. Инвесторы будут опасаться вложений в регион: «Вы находитесь рядом с Ираном, и в любой момент ракета может упасть посреди вашей страны», — пояснил осведомленный источник издания.
Агентство Fars со ссылкой на источник в иранских разведывательных службах писало, что пять арабских стран, в том числе ОАЭ, предоставили свою территорию, воздушное пространство и военные базы для использования американскими силами при проведении атак на Иран.
В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер страны Али Хаменеи и армейское руководство. В ответ на нападение Тегеран нанес массированные удары по американским базам в странах Персидского залива.
