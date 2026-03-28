В Германии увидели «угрозу демократии» в сбоях на железной дороге

Состояние Deutsche Bahn угрожает доверию к государству, заявил министр транспорта ФРГ Патрик Шнайдер на фоне рекордных задержек и миллиардных убытков компании.

К 2029 году он хочет довести пунктуальность поездов до 70%

Источник: РБК

Затянувшиеся сбои и изношенная инфраструктура Deutsche Bahn несут угрозу доверию граждан к государству, заявил министр транспорта Германии Патрик Шнайдер, его слова передает Die Zeit.

Министр подчеркнул опасность ситуации, когда у людей складывается впечатление, будто власть не способна справиться с проблемами вроде аварийных мостов и хронических задержек поездов — это «ведет в сторону, угрожающую демократии».

Согласно отчету компании, в 2025 году лишь 60% поездов дальнего следования прибывали с опозданием менее шести минут, что стало худшим показателем за последние годы. Шнайдер намерен повысить пунктуальность до 70% к 2029 году, однако предупредил, что изменения займут время: реконструкция 42 ключевых железнодорожных коридоров продлится до 2036-го.

Deutsche Bahn в 2025 году зафиксировала убыток после уплаты налогов в размере €2,3 млрд. В то же время количество пассажиров продолжало расти — на 3,4% в годовом исчислении до 1,93 млрд, в основном за счет региональных и местных перевозок. Показатели пассажиро-километров также увеличились на 2,7% и составили приблизительно 87 млрд, пишет Berliner Tageszeitung.

Накануне, 27 марта, Шнайдер сообщил о новом законе об интеллектуальных транспортных системах, принятом Бундестагом Германии на этой неделе.

«Цель состоит в том, чтобы в будущем надежно предоставлять данные о трафике в цифровом виде через так называемую национальную точку доступа и тем самым создавать основу для более качественных и единообразно используемых информационных предложений», — сказал министр.

В систему войдут данные о расписании движения, информация о дорожном движении в режиме реального времени, местонахождении арендованных велосипедов, а также об ограничениях скорости, строительных площадках и условиях проезда по мостам и туннелям.

Deutsche Bahn (DB) — крупнейшая железнодорожная компания Германии и одна из самых больших транспортных корпораций Европы.

Deutsche Bahn управляет более чем 33 тыс. км железнодорожных путей в Германии. В последние годы DB сталкивается с критикой из‑за хронических задержек поездов, изношенности инфраструктуры и финансовых убытков.

В конце прошлого года Финансовое агентство Германии (DFA) сообщило, что страна увеличит объем размещения госбумаг в 2026 году до рекордных €512 млрд, чтобы привлечь средства для финансирования масштабных расходов на инфраструктуру и оборону.

Ранее Bild узнал, что бундесвер и Deutsche Bahn начали переговоры о переоборудовании старых поездов в санитарные составы для раненых на случай военного конфликта на восточном фланге НАТО.

