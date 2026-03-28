В Германии увидели «угрозу демократии» в сбоях на железной дороге

Deutsche Bahn в 2025 году зафиксировала убыток после уплаты налогов в размере €2,3 млрд. В то же время количество пассажиров продолжало расти — на 3,4% в годовом исчислении до 1,93 млрд, в основном за счет региональных и местных перевозок. Показатели пассажиро-километров также увеличились на 2,7% и составили приблизительно 87 млрд, пишет Berliner Tageszeitung.