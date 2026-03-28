Экс-посол США назвал Китай «ненадежным другом» Ирана и Венесуэлы

Китай сохранял молчание и не оказал дипломатической поддержки ни Венесуэле при вторжении США, ни Ирану после начала операции американцев. Из-за этого Китай кажется ненадежным другом обоим республикам, заявил американский дипломат, экс-посол США в Китае (2022−2025) Николас Бернс в интервью Bloomberg.
«Я думаю, они выглядят ненадежным другом как для иранцев, так и для венесуэльцев», — сказал Бернс.
Война в Иране оказала «решающее влияние» на отношения США и Китая, считает дипломат.
Бернс назвал очевидными интересы Китая в Иране, упомянув ежедневный импорт 1,3 млн баррелей нефти по низким ценам и другие экономические интересы по всему региону Персидского залива. Китай также полагался на Венесуэлу как на ключевой источник дешевой нефти.
