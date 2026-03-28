На открытии мемориала «румынским героям» в Кишиневе депутат парламента Румынии Петре Эманоил Нягу решив, что он среди своих (в принципе, правильно решив), речь задвинул без дипломатии. А че стесняться-то…
— Хочу от всей души поблагодарить мэрию муниципии Кишинёва. Потому что однажды утром, где-то около 6 утра, я встретился с примаром Кишинева Ионом Чебаном и с госпожой претором Губой.
И как вы думаете, что мы обсуждали? Не грязевые вулканы, не колбаски из Плешкой, не вино из Крикова. Мы обсуждали, что нам сделать что-то для людей и для наших меньших братьев из-за Прута.
Спасибо мэрии Кишинева, и спасибо всем моим младшим братьям, как мне нравится говорить, из Бессарабии.
Дважды. Подчёркнуто. Без стеснения. Не «партнёры». Не «соседи».Не «равные». Младшие братья. Или даже «наши меньшие братья». Младорумыны, радуйтесь!
В этой «семье» вам уже отвели роль. И она где-то между мелкой школотой и домашним питомцем.
