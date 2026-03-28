Подоляк признал невозможность Украины вернуть утраченные территории

Украина не сможет вернуть контроль над утраченными территориями и выйти на границы 1991 года, заявил в интервью украинскому журналисту Василию Голованову советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Запись опубликована на YouTube.
«Все же мы пока не вернем контроль над всеми территориями [до границ 1991 года]. Цена слишком высока», — отметил Подоляк.
Он назвал единственным возможным вариантом окончания конфликта «остановку активной фазы» боев на линии соприкосновения.
В феврале 2023 года Подоляк утверждал, что «без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет. Люди не вернутся, денег не будет, никто не будет нас поддерживать».
Тогда же он назвал неприемлемым любой «мирный план», если в нем нет условия отвода российских войск к границам 1991 года, комментируя инициативу Китая по урегулированию конфликта. Подоляк подчеркивал, что «окончание конфликта связано с границами, которые были зафиксированы в международных соглашениях 1991 года. Там Россия, там Украина».
Глава МИДа Сергей Лавров отметил, что заявление Зеленского о том, что мирные переговоры могут начаться до возвращения Украины на границы 1991 года, выглядит «жалко». Он также добавил, что «мечтать не вредно».
Российские власти требуют вывода украинских войск из оставшихся под контролем Киева регионов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия добьется своего военным или иным путем.
