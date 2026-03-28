Захарова назвала удар по иранской АЭС «повышением ставок» в войне

США и Израиль «повышают ставки» в военном конфликте на Ближнем Востоке, нанося удары атомным электростанциям в Иране, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«Агрессоры продолжают повышать ставки в своей войне на Ближнем Востоке, невзирая на все связанные с этим риски, включая опасность масштабного радиоактивного заражения», — сказала она.
Захарова призвала мировое сообщество осудить атаки на иранские атомные объекты. По ее мнению, руководство МАГАТЭ «обязано более внятно высказываться».
«Надеемся, что, оперативно получая объективную информацию о происходящем непосредственно на местах от иранских властей, гендиректор МАГАТЭ (Рафаэль Гросси. — РБК) сумеет незамедлительно и четко донести до агрессоров простую мысль: “Вам пора остановиться! Вы уже перешли черту, но у вас есть шанс не совершать еще больших злодеяний, не преумножать число невинных жертв и не доводить трагедию до масштабов глобального бедствия”, — отметила представитель российского МИДа.
Она подчеркнула, что страны, которые наносят удары по атомным объектам в Иране, нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия, проверочные механизмы МАГАТЭ и конвенции в области ядерной и физической безопасности.
«Решительно осуждаем этот деструктивный курс. Тем, кто его проводит, необходимо немедленно остановиться», — резюмировала Захарова.
Накануне, 27 марта, Организация по атомной энергии Ирана сообщила, что США и Израиль атаковали комплекс по производству желтого кека (уранового концентрата) в Эрдекане и комплекс по производству тяжелой воды в Хондабе. Спустя несколько часов военные нанесли еще один удар по АЭС «Бушер». После атаки гендиректор МАГАТЭ призвал страны к сдержанности, чтобы «избежать риска ядерной аварии».
