Зеленский сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев ощущает себя посредником в дипломатическом процессе из-за позиции США и России по месту переговоров, об этом он написал в Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Такое ощущение, что мы посредники в этом процессе, а не сторона в конфликте», — пожаловался глава киевского режима.

По его словам, это связано с тем, что украинская сторона желает встречи в трехстороннем порядке. Однако американская делегация не готова покидать США из-за войны на Ближнем Востоке, а Россия якобы «может вести переговоры везде, кроме Америки».

Ранее Зеленский потребовал от Вашингтона обозначить «четкий график» следующих трехсторонних переговоров по Украине.

На прошлой неделе украинская делегация провела двустороннюю встречу с представителями США в Майами по вопросам урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не будет участвовать в контактах Киева и Вашингтона, но выразил надежду, что пауза в трехстороннем формате временная.

С начала года делегации провели три встречи. Последняя состоялась в Женеве 17—18 февраля. По данным источника РИА Новости, стороны не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет. Как заявлял Песков, сейчас у США есть другие приоритеты.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше