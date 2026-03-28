«Такое ощущение, что мы посредники в этом процессе, а не сторона в конфликте», — пожаловался глава киевского режима.
По его словам, это связано с тем, что украинская сторона желает встречи в трехстороннем порядке. Однако американская делегация не готова покидать США из-за войны на Ближнем Востоке, а Россия якобы «может вести переговоры везде, кроме Америки».
Ранее Зеленский потребовал от Вашингтона обозначить «четкий график» следующих трехсторонних переговоров по Украине.
На прошлой неделе украинская делегация провела двустороннюю встречу с представителями США в Майами по вопросам урегулирования конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не будет участвовать в контактах Киева и Вашингтона, но выразил надежду, что пауза в трехстороннем формате временная.
С начала года делегации провели три встречи. Последняя состоялась в Женеве