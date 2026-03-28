Reuters узнал о словах Трампа про «бесконечную войну» с Ираном

США заинтересованы в выходе из конфликта с Ираном путем переговоров, нельзя допустить «бесконечной войны», заявил помощникам американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.
По мнению аналитиков, опрошенных агентством, главный вопрос состоит в том, готов ли президент США свернуть боевые действия. Reuters напоминает, что последствия войны уже распространились далеко за пределы Ближнего Востока, она спровоцировала самый серьезный в истории глобальный кризис поставок энергоносителей.
«У президента Трампа практически нет вариантов для завершения войны. Проблема частично связана с тем, что не ясно, какой финал будет признан удовлетворительным», — уверен бывший заместитель начальника национальной разведки США по Ближнему Востоку Джонатан Паникофф.
1 марта, спустя два дня после начала военной операции США против Ирана, Трамп заявил, что война может продолжаться четыре недели. При этом он не исключил, что военная операция может завершиться менее чем за четыре недели.
Ровно через месяц с начала конфликта госсекретарь США Марко Рубио предположил, что война продлится еще от двух до четырех недель. Об этом сообщили порталу Axios три источника. Позднее, выступая перед журналистами, Рубио заявил, что США ожидают окончания войны в течение «недель, а не месяцев» и ждут прояснения вопроса о том, кто будет представлять Иран на возможных мирных переговорах.
Главным посредником между США и Ираном выступает Пакистан: первая очная встреча представителей двух стран, как ожидается, может пройти в Исламабаде.
The New York Times и Associated Press сообщили, что США при посредничестве Пакистана передали Ирану 15-пунктный план, как завершить конфликт. По данным израильского 12-го канала, администрация США намерена предложить прекращение огня на месяц, чтобы у сторон была возможность обсудить документ.
В Тегеране тем временем продолжают утверждать, что никаких контактов между Ираном и США после начала боевых действий не было. По словам иранских собеседников Axios, представители Исламской Республики заявили странам-посредникам — Египту, Пакистану и Турции, — что Тегеран расценивает предложение Трампа вступить в переговоры как уловку, призванную затянуть время на фоне стягивания американских войск к Ирану.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.