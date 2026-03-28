Реформа юстиции начинается с самоограничения власти, а не с приглашения на казнь: «Расстояние Молдовы до ЕС измеряется не глубиной пропасти между властью и законом, а числом справедливых решений, возвраща

«Формальное осуждение не приближает страну к стандартам ЕС — лишь создаёт иллюзию движения. В мрачные времена культ личности превращал правосудие в орудие устрашения: законы подменялись волей одного человека, а приговор становился демонстрацией силы. Казнь возводилась в ранг праздника, а судилище поддерживало ритуал поклонения. Если власть осудила наше “тёмное прошлое”, не стоит тащить его роковое наследие в будущее, веря, что с этим школьным проездным куда-то пропустят. Он просрочен. И годится разве что для хайкинга. Прошлое — не маршрут, а ориентир, пишет в соцсетях экс-премьер Влад Филат.
Суть судебной системы — не конвейер приговоров, а качество правосудия. Путь к ЕС начинается, когда гражданин в суде чувствует опору, где закон — не рекомендация, а стальной стержень, где решения не гнутся под натиском интересов и амбиций. Майя Санду: «С каждым честным вердиктом Молдова делает шаг к Европе». Но с каждым несправедливым — отступает назад. Расстояние до ЕС измеряется не глубиной пропасти между властью и законом, а числом справедливых решений, возвращающих доверие к правосудию. Беззаконие порождает новое беззаконие.
Президент говорит о необходимости реформ, о доверии граждан и оценках ЕС. Она уверяет: «Реформу правосудия мы делаем не потому, что этого требует от нас ЕС, а потому, что люди в нашей стране хотят, чтобы закон стоял во главе стола». Парадокс в том, что пока гарант Конституции допускает действия, подрывающие независимость суда, вся риторика о «честных и преданных своему делу людях» и «духе справедливости» превращается в фарс. Нельзя взывать к закону, одновременно его нарушая. Реформа начинается с самоограничения власти, а не с приглашения на казнь".
