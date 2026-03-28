Реформа юстиции начинается с самоограничения власти, а не с приглашения на казнь: «Расстояние Молдовы до ЕС измеряется не глубиной пропасти между властью и законом, а числом справедливых решений, возвраща

Президент говорит о необходимости реформ, о доверии граждан и оценках ЕС. Она уверяет: «Реформу правосудия мы делаем не потому, что этого требует от нас ЕС, а потому, что люди в нашей стране хотят, чтобы закон стоял во главе стола». Парадокс в том, что пока гарант Конституции допускает действия, подрывающие независимость суда, вся риторика о «честных и преданных своему делу людях» и «духе справедливости» превращается в фарс. Нельзя взывать к закону, одновременно его нарушая. Реформа начинается с самоограничения власти, а не с приглашения на казнь".