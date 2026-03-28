Трамп рассказал об атаке Ирана по «самому большому авианосцу в мире»

Один из американских авианосцев был атакован Ираном сразу с 17 направлений, сообщил Дональд Трамп. Подробности этого инцидента президент США раскрывать не стал, отметив лишь, что это был «самый большой в мире авианосец». Как трактовать это заявление, не вполне понятно: самым большим в мире авианосцем считается Gerald R. Ford, однако иранские власти неоднократно заявляли об атаках на другой корабль того же класса — Abraham Lincoln.

Источник: Газета.Ру

Один из американских авианосцев был атакован Ираном сразу с 17 направлений, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на форуме Future Investment Initiative в Майами. Видео доступно на YouTube-канале Белого дома.

Рассказанная Трампом история оказалась довольно запутанной. По его словам, ударам подвергся «самый большой авианосец в мире», названия которого он не сообщил. Когда это произошло, он также не сообщил, а лишь рассказал, что ~ночью с палубы корабля каждые 32 секунды взлетали самолеты~, что свидетельствовало о большой проблеме.

«Они были готовы к встрече с нами, и мы были готовы. И тут они напали на нас, появившись с 17 разных сторон. Они были здесь. Они были там. Мы бежали, спасая свои жизни», — рассказал Трамп.

~Крупнейшим и самым дорогим авианосцем в мире считается USS Gerald R. Ford, до недавнего времени находившийся в Красном море.~ 12 марта стало известно, что на корабле произошел пожар. Огонь тушили более 30 часов, после чего экипажу приказали развернуть судно, покинуть зону боевых действий с Ираном и отправиться на ремонт. Авианосец прибыл в бухту Суда на греческом острове Крит.

«Пожар начался в помещении главной прачечной корабля. Причина не связана с боевыми действиями, возгорание локализовали», — сообщала пресс-служба Пятого флота США в соцсети Х.

Американские военные отмечали, что силовая установка не пострадала, судно «полностью в строю», а жизни двух матросов ничего не угрожает.

Перед этим сообщалось о прорыве на том же корабле системы канализации — что стало очень серьезной неполадкой в связи с огромным количеством обслуживающего персонала, моряков и летчиков. Высказывались версии, что кто-то намеренно засорил туалет на нижней палубе, чтобы завершить долгий поход: к тому времени авианосец находился в рейде уже восемь месяцев, хотя стандартная миссия для экипажа такого корабля длится до полугода.

Удары по «Линкольну».

При этом иранские власти неоднократно заявляли об атаках на другой американский авианосец — Abraham Lincoln. С 1 по 14 марта официальное информационное агентство Ирана Irna сообщало о таких атаках минимум восемь раз.

1 и 2 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщал об атаке на авианосец Abraham Lincoln баллистическими ракетам.

5 марта пресс-секретарь Центрального командного пункта Хатам аль-Анбия заявил, что авианосец Abraham Lincoln был поражен дронами ВМС КСИР и «вместе со своими эсминцами поспешно покинул район [боевых действий], уже удалившись более чем на тысячу километров».

6 марта агентство Irna опубликовало видеозапись ракетной атаки Военно‑морских сил Ирана по авианосцу Abraham Lincoln. На записи, впрочем, трудно что-либо разобрать, кроме момента старта ракеты в ночное время в неизвестном направлении.

11 марта иранский генерал Фадави заявлял, что «ни одно американское судно не находится в пределах 700 километров от Ирана». По его словам, «ВМС США бежали, потому что знают, что у нас есть специальный план потопления их авианосца».

Спустя три дня, 14 марта, старший представитель Вооруженных сил Ирана Сардар Шекарчи отмечал, что авианосец Abraham Lincoln «получил серьезные повреждения в результате мощной атаки иранских вооруженных сил и отступил на несколько километров».

Вместе с тем ранее, до выступления Трампа, американская сторона не подтверждала иранские атаки по своим авианосцам с нанесением какого-либо ущерба.

