DM узнала о планах принцессы Беатрис переехать в США из-за дела Эпштейна

Принцесса Великобритании Беатрис и ее супруг планируют переехать в США на фоне скандала о связях ее отца Эндрю Маунтбеттен-Виндзор с финансистом Джеффри Эпштейном.

Источник: РБК

Принцесса Великобритании Беатрис и ее супруг планируют переехать в США на фоне скандала о связях ее отца Эндрю Маунтбеттен-Виндзор с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, пара хочет «навсегда сбежать от шумихи на родине» и начать новую жизнь за границей.

«Есть ощущение, что если они останутся в Великобритании, то станут легкой мишенью, потому что, давайте будем честны, проблема с Эндрю и Сарой (бывшая супруга экс-принца Эндрю Сара Маргарет Фергюсон. — РБК) никуда не денется. Переезд в Соединенные Штаты, безусловно, кажется им очевидным решением», — сказал источник.

Принцесса Беатрис Йоркская (полное имя — Беатриса Елизавета Мария) — старшая дочь экс-принца Эндрю и Сары Фергюсон, внучка королевы Елизаветы II и принца Филиппа, а также племянница действующего короля Великобритании Карла III. В июле 2020 года принцесса вышла замуж за итальянского аристократа и бизнесмена Эдоардо Мапелли-Моцци. Пара воспитывает двоих дочерей — Сиенну Элизабет и Афину Элизабет Роуз.

В феврале экс-принца Эндрю, брата короля Великобритании Карла III, задержали в рамках расследования дела Эпштейна. В его доме провели обыски. Позже полицейские отпустили его. Король Карл III выразил поддержку расследованию и пообещал оказать содействие следствию. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор отрицает все выдвинутые против него обвинения.

