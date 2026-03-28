WSJ рассказала о рисках вторжения в Иран для войск США

Вторжение США на территорию Ирана может включать нападение на военно-морскую базу вблизи Бендер-Аббаса, установление контроля над побережьем, островом Харк или иранским ядерным материалом, сообщает The Wall Street Journal. По словам действующих и бывших американских чиновников, президент США Дональд Трамп пока не отдавал приказа о вводе войск.
Каждая из этих миссий была бы сложной и опасной, и она будет чревата значительными потерями для американской армии, отмечает WSJ.
На острове Харк расположены нефтяные резервуары с плавающими крышами. Это стратегически важный терминал — на него приходится около 90% иранского экспорта сырой нефти.
Как пишет газета, Штаты также могут направить свои силы на острова в районе «изгиба» Ормузского пролива, включая Абу-Мусу, Большой и Малый Томб. Добраться до островов было бы непросто: американским кораблям пришлось бы пройти через мелководья, окруженные иранскими силами и потенциально заминированные.
WSJ отмечает, что США могут разместить более 17 тыс. сухопутных войск у границ Ирана, если Трамп даст «зеленый свет». Однако, по словам отставного вице-адмирала, бывшего командующего военно-морскими силами США на Ближнем Востоке Джона Миллера, таких сил недостаточно для удержания позиций в течение длительного времени.
Отставной генерал, прежде руководивший Центральным командованием (CENTCOM) США и Командованием специальных операций США Джозеф Вотел считает, что американцам потребуется поддержка разведывательных и наблюдательных средств, а также логистическая поддержка и возможность эвакуации раненых. По мнению Вотела, операция может занять от нескольких дней до недели.
«Это не тот случай, когда можно быстро зайти и выйти», — сказал Вотел.
Бывший сотрудник Пентагона и Командования специальных операций США Сет Джонс заявил, что в случае запуска американцами сверхзвуковых противокорабельных ракет они могут долететь до материковой части Ирана за считаные секунды.
В середине марта The Wall Street Journal писала, что США рассматривают возможность использования морских пехотинцев для взятия одного или нескольких островов у южного побережья Ирана с целью возобновления судоходства через Ормузский пролив. Ранее Financial Times и Newsmax сообщали об ускорении переброски тысяч морпехов и боевых кораблей на Ближний Восток.
Журналист WSJ Алекс Уорд со ссылкой на трех республиканцев в конгрессе сообщал, что США уже запланировали наземную операцию в Иране, она может начаться в ближайшее время.
Ранее портал Axios также сообщал, что администрация США изучает планы по оккупации или блокаде одного из островов. По данным иранского агентства Tasnim, в случае попытки захвата острова Харк со стороны США Иран может дать «беспрецедентный» ответ.
