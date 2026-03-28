Минобороны Катара сообщило об атаке беспилотников со стороны Ирана

БЕЙРУТ, 28 мар — РИА Новости. Катар подвергся атаке беспилотников со стороны Ирана, ПВО отработала успешно, говорится в заявлении министерства обороны Катара.

Источник: © РИА Новости

«В субботу страна подверглась атаке со стороны Ирана с использованием ряда беспилотников, при этом вооруженным силам удалось “благодаря Божьей помощи” успешно перехватить все дроны», — говорится в заявлении.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше