Минобороны Латвии: страны Балтии непричастны к ударам ВСУ по территории РФ

Страны Балтии поддерживают Киев другими способами, подчеркнули в Риге.

Страны Балтии не принимали участия в осуществлении ударов ВСУ по территории России. Об этом, как пишет телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва», заявило Министерство иностранных дел Латвии.

«Министерство обороны заявляет, что Латвия, а также Литва и Эстония не участвуют в планировании и осуществлении ударов Украины по России. Страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военную технику, гуманитарную помощь и финансирование», — говорится в заявлении латвийского военного ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что над Ленинградской областью 25 марта уничтожили 56 БПЛА в ходе отражения воздушной атаки. Утром в зоне порта в Усть-Луге специалисты локализовали возгорание. В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что «они (Польша и Прибалтика — прим. “Нового Калининграда”) буквально на днях объявили, что открывают пространство для пролёта украинских беспилотников в сторону Санкт-Петербурга», и пригрозил, что, если украинские БПЛА ударят по Калининградской области, по странам, предоставившим для них свое воздушное пространство, будут нанесены асимметричные удары.

