Зеленский ответил на обвинения Рубио во лжи фразой о «вершине айсберга»

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил госсекретарю США Марко Рубио, который опроверг и назвал ложью его слова о требовании Вашингтона вывести украинские войска из Донбасса для получения Киевом гарантий безопасности.
«Как говорят, большая часть айсберга не видна. Так вот, поверьте, я сказал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно, можно формулировать по-разному», — сказал Зеленский.
Он заявил, что никогда не утверждал о давлении США, и «никому не врал».
О том, что США увязывают предоставление гарантий безопасности Украине с выводом украинских войск из контролируемых частей Донбасса, Зеленский заявил в интервью Reuters 25 марта. «Президент Трамп, к сожалению, на мой взгляд, все еще выбирает стратегию оказания большего давления на украинскую сторону. Американцы готовы окончательно утвердить эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова уйти из Донбасса», — сказал тогда он.
Рубио обвинил Зеленского во лжи, сказав, что американцы настаивают на предоставлении гарантий только после завершения конфликта. «Что такое гарантия безопасности? Это войска, готовые вмешаться и обеспечивать безопасность. Если вы вводите их сейчас, это значит, что вы втягиваетесь в войну», — объяснил госсекретарь.
Делегация США не связывала гарантии с тем, «уступит ли он территорию», подчеркнул Рубио. «Не знаю, зачем он говорит такие вещи. Это просто неправда», — добавил он.
О требовании США к Украине насчет вывода войска из Донбасса писали «Украинская правда» и The New York Times со ссылкой на источники.
Вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — одно из условий, которые президент Владимир Путин обозначил летом 2024 года для мирных переговоров с Киевом.
