Зеленский ответил на обвинения Рубио во лжи фразой о «вершине айсберга»

О том, что США увязывают предоставление гарантий безопасности Украине с выводом украинских войск из контролируемых частей Донбасса, Зеленский заявил в интервью Reuters 25 марта. «Президент Трамп, к сожалению, на мой взгляд, все еще выбирает стратегию оказания большего давления на украинскую сторону. Американцы готовы окончательно утвердить эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова уйти из Донбасса», — сказал тогда он.