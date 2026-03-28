Зеленский заочно поспорил с Рубио, обвинившим его во лжи

Рубио ранее назвал ложью заявления Зеленского о том, что Киев получит гарантии безопасности лишь при условии вывода ВСУ из Донбасса.
«Все сигналы, которые были на протяжении всего переговорного процесса, говорят, что мы сможем получить гарантии безопасности от США не до прекращения огня, не до конца конфликта, а после того, как наши войска покинут Донбасс», — сказал Зеленский в ходе общения с журналистами в субботу, его слова передает агентство УНИАН.
«Мы хотели бы получить гарантии до окончания конфликта, но нам сказали — нет. Я сказал, что это не будет работать», — отметил Зеленский.
Он также прокомментировал сделанное ранее высказывание, что сожалеет по поводу того, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Киев, чтобы достичь мира на Украине: «Я никогда не говорил, что американцы на нас давят. Мы и так понимаем, что происходит. Я никому не врал».