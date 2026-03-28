Трамп грубо описал свои отношения с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп резко охарактеризовал свои отношения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на форуме Future Investment Initiative. Прямую трансляцию вел Белый дом на YouTube.
По его словам, саудовский принц недооценивал его. Тот думал, что Трамп будет «очередным американским президентом, при котором страна катится под откос».
«Он не думал, что такое возможно. Он не думал, что будет целовать меня в зад. Серьезно, не думал», — заявил лидер США.
В начале марта The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Саудовская Аравия и Израиль много недель подталкивали Трампа к удару по Ирану. По данным издания, республиканец принял решение о начале военной операции после многочисленных звонков наследного принца страны Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и публичной кампании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
