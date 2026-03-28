Власти Ирана снизили минимальный призывной возраст до 12 лет

В Иране понизили минимальный возраст для службы в армии до 12 лет. Об этом сообщил замглавы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рахим Надали, передает Al Arabiya. Он призвал подростков 12−13 лет добровольно поступить на военную службу.

Источник: РИА "Новости"

По данным телеканала, 12-летних детей будут привлекать к разведывательному и оперативному патрулированию, к работе на контрольно-пропускных пунктах «Басидж», приготовлению пищи для войск, уходу за ранеными военнослужащими и к другим видам службы. Программа призыва школьников называется «Для иранцев». Al Arabiya отмечает, что такое решение властей противоречит международным обязательствам Ирана по запрету использования детей в военных операциях.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд сообщал, что США уже запланировали наземную операцию американских войск в Иране. Он заявил, что участие пехоты может начаться в ближайшее время. По данным WSJ, Пентагон рассматривает переброску войск к границе Ирана и острову Харк, через который республика экспортирует 90% своей нефти.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше