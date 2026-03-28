Пять минут до бойни: морпехи США прибыли в зону конфликта

Вооруженные силы США завершили переброску в зону конфликта на Ближнем Востоке десантного корабля USS Tripoli (LHA 7), выполняющего функции флагмана для 31-го экспедиционного отряда морской пехоты. Об этом официально сообщил аккаунт Центрального командования США (CENTCOM) в социальной сети X.
«Американские моряки и морские пехотинцы на борту USS Tripoli (LHA 7) прибыли в зону ответственности Центрального командования США 27 марта», — говорится в публикации ведомства.
Ударная группа включает около 3 500 военнослужащих, а также авиационное крыло, состоящее из транспортных и боевых самолетов, что значительно повышает возможности США по проведению десантных и наступательных операций.
Прибытие корабля подтверждает информацию, ранее опубликованную газетой The Wall Street Journal, которая сообщала о решении Вашингтона перенаправить базировавшееся в Японии судно на Ближний Восток.
Развертывание столь мощного экспедиционного соединения происходит на фоне интенсивного обмена ударами между силами коалиции и иранскими формированиями, продолжающегося с конца февраля. Присутствие USS Tripoli в регионе указывает на подготовку американского командования к возможным сценариям развития конфликта, включая проведение морских и десантных операций.
