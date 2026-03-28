Орбан сказал, что спецслужбы Украины вербуют венгров в преддверии выборов

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы вербуют венгров, чтобы те действовали в интересах оппозиционной партии «Тиса» в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться в апреле.
Орбан сказал, что один из венгерских жителей, специалист по информационным технологиям, сказал, что был завербован украинцами. «Его показания являются публичными, их может услышать любой желающий», — сказал премьер.
Выборы в Венгрии, как планируется, состоятся 12 апреля. Орбан в прошлом уже говорил, что Киев стремится вмешаться в их ход.
Киев остановил поставки нефти из России по «Дружбе» транзитом в Словакию и Венгрию 27 января. Данный шаг послужил одной из основных причин, по которым Венгрия заблокировала принятие поправок в бюджетные правила Европейского союза, позволивших бы передать Украине невозвратный кредит в размере 90 миллиардов долларов.
Также Будапешт не поддержал итоговое коммюнике недавнего саммита, из-за чего оказались заблокировали как новый пакет антироссийских санкций, так и кредит Киеву.
25 марта Орбан заявил, что считает Украину террористическим государством, и что Венгрия не поддастся ее террору.
