На Ближний Восток прибыл корабль с тысячами морпехов США

Они приплыли на корабле Tripoli «в зону ответственности» CENTCOM накануне. В группу моряков вошли около 3,5 человек.

Порядка 3,5 тыс. американских моряков и морских пехотинцев прибыли на Ближний Восток на десантном корабле Tripoli, сообщила пресс-служба Центрального командования (CENTCOM) ВС США в X.

«Американские моряки и морские пехотинцы на борту универсального десантного корабля USS Tripoli (LHA 7) прибыли в зону ответственности Центрального командования США 27 марта», — говорится в сообщении.

Как уточняется, корабль является флагманом десантной группы Tripoli в составе 31-го экспедиционного отряда морской пехоты. «В группу входят около 3500 моряков и морских пехотинцев, а также транспортные и истребительные самолеты, десантные средства и другая техника», — отмечает командование.

Наземная операция США в Иране может начаться «в ближайшее время», сообщила 26 марта The Wall Street Journal со ссылкой на трех республиканцев в конгрессе. Точную дату источники не назвали.

По данным газеты, США могут использовать морских пехотинцев для взятия одного или нескольких островов у южного побережья Ирана, чтобы возобновить судоходство через Ормузский пролив. До этого Axios приводил информацию, что Соединенные Штаты изучают планы по оккупации или блокаде одного из островов.

Ранее Financial Times и Newsmax сообщали об ускорении переброски тысяч морпехов и боевых кораблей на Ближний Восток.

