В Вашингтоне сотни людей вышли на митинг против политики Трампа

В Вашингтоне сотни человек собрались на акцию протеста под лозунгом No Kings («Нет королям»), выступив против политики действующей администрации. Демонстрация прошла в престижном районе Калорама на северо-западе американской столицы, где расположены десятки иностранных дипломатических миссий.

Источник: Life.ru

В Вашингтоне сотни людей вышли на митинг против политики Трампа.

Участники митинга выстроились вдоль дороги, держа транспаранты с надписями: «Нет королей», «Остановите Трампа, спасите демократию», «Трамп сошёл с ума», «Покончите со Службой иммиграционного и таможенного контроля США», «Больше никаких войн по желанию». Водители проезжающих мимо автомобилей активно сигналили, выражая поддержку протестующим.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что в акции участвуют люди разных возрастов. Организаторы митинга заявляют, что недовольство политикой Белого дома растёт на фоне последних решений администрации.

Ранее сообщалось, что в Лондоне прошла многотысячная демонстрация против американских ударов по Ирану. Шествие, организованное «Кампанией солидарности с Палестиной» при поддержке антивоенного движения «Стоп войне» и организации за ядерное разоружение CND, стартовало на Рассел-сквер и направилось к Уайтхоллу. Участники акции несли иранские флаги и плакаты с призывами прекратить бомбардировки Ирана, а также скандировали лозунги против военных действий и гибели детей в зонах конфликта.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше