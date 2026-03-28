В Вашингтоне сотни людей вышли на митинг против политики Трампа

Ранее сообщалось, что в Лондоне прошла многотысячная демонстрация против американских ударов по Ирану. Шествие, организованное «Кампанией солидарности с Палестиной» при поддержке антивоенного движения «Стоп войне» и организации за ядерное разоружение CND, стартовало на Рассел-сквер и направилось к Уайтхоллу. Участники акции несли иранские флаги и плакаты с призывами прекратить бомбардировки Ирана, а также скандировали лозунги против военных действий и гибели детей в зонах конфликта.