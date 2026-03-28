Иран снизил возраст призыва до 12 лет

Иранские власти начали вербовку детей, начиная с 12-летнего возраста, для несения службы на блокпостах и выполнения охранных функций в Тегеране. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
На фоне продолжающегося военного конфликта с США и Израилем в иранской столице была запущена масштабная кампания под названием «Ради Ирана». Рахим Надали, представитель КСИР в Тегеране, официально подтвердил в эфире государственного телевидения, что нижний порог возраста для добровольцев, желающих присоединиться к подразделениям КСИР и ополчению «Басидж», был снижен до 12 лет.
«Учитывая возраст тех, кто просит о вступлении, мы снизили минимальный порог до 12 лет, потому что дети в возрасте 12−13 лет хотят участвовать», — пояснил Надали.
По словам чиновника, в задачи юных новобранцев входит сбор разведданных, патрулирование улиц и участие в ночных организованных автоколоннах. Жители Тегерана сообщают, что город буквально наводнен вооруженными подростками, которые действуют без какой-либо профессиональной подготовки.
«Когда ракета куда-то попадает, район немедленно оцепляется. Необученные подростки с автоматами Калашникова выкрикивают приказы — “стой здесь, иди туда” — и регулярно стреляют в воздух», — рассказал один из местных жителей.
Очевидцы также отмечают, что на дорогах города появились пикапы с установленным тяжелым вооружением, а частные автомобили, управляемые подростками с пистолетами-пулеметами, проводят досмотры гражданского транспорта.
Читайте материал: «Пять минут до бойни: морпехи США прибыли в зону конфликта».
