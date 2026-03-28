Иран снизил возраст призыва до 12 лет

На фоне продолжающегося военного конфликта с США и Израилем в иранской столице была запущена масштабная кампания под названием «Ради Ирана». Рахим Надали, представитель КСИР в Тегеране, официально подтвердил в эфире государственного телевидения, что нижний порог возраста для добровольцев, желающих присоединиться к подразделениям КСИР и ополчению «Басидж», был снижен до 12 лет.