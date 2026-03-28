Американские морпехи прибыли в ближневосточный регион

Десантное судно ВМС США USS Tripoli, как заявило Центральное командование Вооруженных сил США.

Десантное судно ВМС США USS Tripoli, как заявило Центральное командование Вооруженных сил США.

Корабль является флагманом боеготовной амфибийной группы Tripoli 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты, сказали в командовании.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

