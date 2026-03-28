По информации телеканала, заместитель командира КСИР призвал подростков 12−13 лет добровольно поступать на службу. Несовершеннолетних планируют привлекать к разведывательным задачам, оперативному патрулированию, работе на контрольно-пропускных пунктах «Басидж», а также к приготовлению пищи для войск и уходу за ранеными военнослужащими.
Программа получила название «Для иранцев». Al Arabiya отмечает, что это решение противоречит международным обязательствам Ирана, запрещающим использование детей в военных операциях. В КСИР, однако, подчёркивают добровольный характер набора.
В американской прессе пришли к выводу, что военная кампания США и Израиля против Ирана обернулась для нападающих колоссальными потерями. Тель-Авив и Вашингтон рассчитывали на молниеносную победу, однако просчитались: ответные удалы Тегерана оказались крайне болезненными, а противостояние затягивается. Ни о каком быстром завершении конфликта, на которое так надеялись союзники, речь уже не идёт.
