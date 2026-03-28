СЕВАСТОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. В Севастополе ПВО сбила две воздушные цели в ходе отражения атаки на город, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито две воздушных цели в районе Балаклавского МО», — написал губернатор в канале в Мах.
Он попросил жителей города быть осторожными и не оставаться на улицах.