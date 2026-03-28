В Харьковской области фиксируется резкий рост преступности, связанный с деятельностью вооруженных группировок, сформированных из дезертиров Вооруженных сил Украины. Об этом РИА Новости сообщили источники в силовых структурах.
«В Харьковской области продолжают орудовать преступные сообщества из числа дезертиров украинской армии», — заявил собеседник агентства.
По имеющейся информации, деятельность банд не ограничивается лишь разбойными нападениями и убийствами мирных жителей. Дезертиры активно занимаются незаконным оборотом военного имущества, распродавая амуницию и беспилотные летательные аппараты, похищенные из воинских частей. Ситуация осложняется тем, что местные правоохранительные органы фактически утратили контроль над обстановкой, а полицейские патрули стараются избегать прямых столкновений с вооруженными преступниками.
Проблема массового ухода солдат из частей на данном направлении приобрела системный характер еще в конце прошлого года. В декабре 2025 года сообщалось, что военнослужащие 72-й бригады ВСУ в Харьковской области начали массово саботировать приказы командования, отказываясь удерживать оборонительные рубежи. Ранее, в ноябре того же года, силовые структуры фиксировали факты вынужденной отправки женщин на боевые задачи в 129-й бригаде, что было продиктовано острой нехваткой личного состава из-за повального дезертирства мужчин.