На Украине появились баннеры с призывом к женщинам идти служить в ВСУ

Ранее сообщалось, что на Украине активизировалось обсуждение вопроса о мобилизации женщин после того, как Харьковский районный ТЦК объявил в розыск девушку за уклонение от призыва. Собеседник агентства отметил, что формальным поводом стало решение военкомата в отношении женщины, не имеющей медицинского образования и никогда не связанной с ВСУ.