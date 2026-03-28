На Украине появились баннеры с призывом к женщинам идти служить в ВСУ. Видео © Telegram/УНИАН.
На опубликованном видео виден билборд с таким призывом. Автор предполагает, что таким образом киевские власти пытаются подготовить общественность к введению мобилизации женщин.
Проблема комплектования армии стоит перед Киевом особенно остро. Мужчины призывного возраста всеми силами стараются избежать мобилизации: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся от сотрудников территориальных центров комплектования, которые нередко применяют силу при задержаниях.
Ранее сообщалось, что на Украине активизировалось обсуждение вопроса о мобилизации женщин после того, как Харьковский районный ТЦК объявил в розыск девушку за уклонение от призыва. Собеседник агентства отметил, что формальным поводом стало решение военкомата в отношении женщины, не имеющей медицинского образования и никогда не связанной с ВСУ.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.