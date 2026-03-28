ПВО сбила 26 украинских дронов над Россией

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили с 11.00 до 20.00 мск в субботу 26 украинских дронов над Белгородской, Курской и Тульской областями, московским регионом и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«28 марта с 11.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской областей, московского региона и Республики Крым», — говорится в сообщении.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше