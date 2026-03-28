Уволенным из ВСУ по инвалидности военнослужащим приходится давать взятки, чтобы выехать за границу для прохождения реабилитации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Для реабилитации за границей нужно быть родственником кого-либо из чиновников или подделать документы и незаконно выехать за взятки за рубеж как ветеран ВСУ», — рассказал источнику один из украинских военнослужащих.
По словам солдата ВСУ, чиновники в Харьковской области отказали ему в реабилитации, несмотря на увольнение по инвалидности.
Ранее KP.RU сообщал, что в ВСУ наблюдается катастрофическая нехватка боевиков в рядах армии. В последнее время в Киеве значительно увеличилось число патрулей ТЦК, которые забирают украинцев с улиц для несильной мобилизации.