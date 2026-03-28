Миллионы в казну: суд конфисковал имущество покойного главы Вологды

Вологодский городской суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего главы Вологды Евгения Шулепова. Решение принято в рамках рассмотрения дела об активах, полученных коррупционным путем, несмотря на то, что сам экс-чиновник скончался в сентябре 2025 года.
«Суд, исследовав материалы дела, решил: все заявленные в исковом заявлении объекты недвижимости, транспортные средства марок Lexus, BMW, маломерное судно и денежные средства обратить в доход государства», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.
Список изъятого имущества оказался внушительным: в казну переходит 47 объектов недвижимости, часть из которых расположена в Москве, автомобили премиум-класса, судно, а также более 72 млн рублей на счетах. Кроме того, конфискованы наличные средства в валюте (16,7 тысячи долларов и 20 тысяч евро) и 61,4 млн рублей — эквивалент стоимости активов, ранее проданных Шулеповым в Сочи.
Евгений Шулепов обвинялся в получении взяток и услуг имущественного характера от коммерческих структур на общую сумму более 11 млн рублей. Ранее уголовное дело в отношении него было прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью обвиняемого. В рамках этого процесса суд уже постановил конфисковать арестованные 11,3 млн рублей, которые соответствовали размеру инкриминируемых взяток.
Судебное производство по гражданскому иску Генпрокуратуры приостанавливалось осенью прошлого года, чтобы дождаться определения правопреемников и истечения шестимесячного срока принятия наследства, после чего дело было возобновлено и доведено до окончательного вердикта.