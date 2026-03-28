Air and Space Forces Magazine: самолет США был поврежден при ударе Ирана

Американское издание Air and Space Forces Magazine заявило, что при атаке по авиабазе имени принца Султана в Саудовской Аравии Иран повредил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС США Boeing E-3 Sentry.

Как следует из публикации, самолет «получил серьезные повреждения».

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

