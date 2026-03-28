«Притворялись СМИ»: ЦАХАЛ оправдал удар по журналистам в Ливане

Российское внешнеполитическое ведомство потребовало проведения тщательного международного расследования гибели журналистов телеканала Al-Manar, ставших жертвами авиаудара израильских ВВС на юге Ливана. По данным МИД РФ, жертвами атаки стали Фатима Фтуни, Мухаммад Фтуни и Али Шуайб.
В министерстве подчеркнули, что удар по гражданскому автомобилю был прицельным и осознанным, несмотря на наличие на одежде сотрудников СМИ четких опознавательных знаков.
«На каждом были хорошо различимые нашивки “пресса”, что тем не менее не уберегло их от атаки высокоточным вооружением. Машина выгорела дотла, став для журналистов братской могилой», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Дипломаты выразили резкое несогласие с логикой действий израильской стороны, которая пытается оправдать атаку тем, что в автомобиле якобы находились террористы, выдававшие себя за представителей СМИ.
«Вопрос в том, насколько международное сообщество в целом готово принять такую логику действий: нарекаешь журналиста террористом и получаешь лицензию на убийство. Так что ли? Мы с такой постановкой вопроса не согласимся никогда», — подчеркнули в МИД РФ.
В министерстве также напомнили, что это не первый случай нападения на представителей прессы. Буквально десять дней назад при аналогичных обстоятельствах едва не погибла телевизионная группа RT. В связи с произошедшим Москва настаивает на привлечении всех виновных в убийстве журналистов к ответственности и требует немедленного прекращения подобных практик.