Зеленский сказал, что Украина ощущает себя посредником в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский поделился ощущением, что Киев в мирных переговорах занял роль посредника, об этом сообщил в телеграм-канале.

Источник: Reuters

«Потому что мы готовы встречаться где угодно — желательно в трехстороннем формате. Но американская сторона может только в Америке, а Россия может везде, кроме Америки. И пока из-за войны на Ближнем Востоке — войны с Ираном — американцы из соображений безопасности не выезжают из страны. Переговорная команда не выезжает за границу», — сказал Зеленский.

Представители Украины и США встретились в субботу, 21 марта, во Флориде. Российская сторона была проинформирована об их итогах. Стороны сосредоточились на «вопросах надежных гарантий безопасности и гуманитарного трека».

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров отметил, что по итогам удалось достичь «продвижения в согласовании позиций».

В Кремле заявляли, что контакты России и США по переговорам на Украине продолжаются. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы продолжать диалог по урегулированию конфликта.

Ранее Турция заявила о готовности вновь принять переговоры России и Украины. В Кремле отмечали, что «опция Стамбула» остается.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше