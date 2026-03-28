Зеленский сказал, что Украина ощущает себя посредником в переговорах

«Потому что мы готовы встречаться где угодно — желательно в трехстороннем формате. Но американская сторона может только в Америке, а Россия может везде, кроме Америки. И пока из-за войны на Ближнем Востоке — войны с Ираном — американцы из соображений безопасности не выезжают из страны. Переговорная команда не выезжает за границу», — сказал Зеленский.
Представители Украины и США встретились в субботу, 21 марта, во Флориде. Российская сторона была проинформирована об их итогах. Стороны сосредоточились на «вопросах надежных гарантий безопасности и гуманитарного трека».
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров отметил, что по итогам удалось достичь «продвижения в согласовании позиций».
В Кремле заявляли, что контакты России и США по переговорам на Украине продолжаются. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы продолжать диалог по урегулированию конфликта.
Ранее Турция заявила о готовности вновь принять переговоры России и Украины. В Кремле отмечали, что «опция Стамбула» остается.