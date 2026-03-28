Американский самолёт ДРЛО E-3 повреждён при ударе Ирана по авиабазе

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) ВВС США Boeing E-3 Sentry получил серьёзные повреждения в результате иранского удара по авиабазе имени принца Султана в Саудовской Аравии. Об этом сообщил американский журнал Air and Space Forces Magazine со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, в результате удара, нанесённого 27 марта с использованием ракет и беспилотников, пострадали несколько самолётов-заправщиков и один E-3 Sentry. В публикации отмечается, что на снимках видно, как американский самолёт ДРЛО получил значительные повреждения.

Авиабаза расположена в 80 километрах к юго-востоку от Эр-Рияда и активно используется американскими военными для логистической поддержки операций в регионе на фоне эскалации конфликта с Ираном.

Ранее корпус стражей исламской революции сообщил об ударе по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии, где дислоцируются американские военные. По данным КСИР, в результате атаки уничтожены несколько самолётов-заправщиков. База, расположенная в 80 километрах от Эр-Рияда, используется США для логистической поддержки операций в регионе.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше