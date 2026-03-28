Экс-советник Трампа предрек, что США «надолго застрянут» в войне с Ираном

Вашингтон передал Тегерану план завершения войны из 15 пунктов, среди которых 12 составляют американские требования, включая открытие Ормузского пролива, отказ от ядерного оружия и ограничение иранской ракетной программы. Трамп настаивает, что власти Ирана хотят заключить мирную сделку с США. «Никто никогда не видел ничего, подобного тому, что мы делаем на Ближнем Востоке с Ираном. И, кстати, они ведут переговоры и очень хотят заключить сделку, но боятся об этом говорить, потому что опасаются, что их убьют собственные люди. Они также боятся, что их убьем мы», — сказал он.