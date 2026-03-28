Экс-советник Трампа предрек, что США «надолго застрянут» в войне с Ираном

Конфликт США и Ирана не закончится быстро, заявил бывший советник президента США Дональда Трампа и экс-директор американского Совета национальной безопасности по исламским странам Нейт Суонсон в интервью Politico.
«Я думаю, что обе стороны, вероятно, иррационально уверены в своих силах, и это вызывает некоторое беспокойство. Поэтому я думаю, что война, вероятно, продлится дольше, чем кто-либо предполагал», — заявил Суонсон.
По его мнению, США «надолго застрянут в конфликте» и конфликт продолжит обостряться. «Проблема, на мой взгляд, в том, что президент [Трамп] не собирается давать никаких отсрочек, и, скорее всего, нам придется пройти через некоторые из тех наземных операций, которые он рассматривает», — сказал он.
Иран, как объясняет Суонсон, после летних атак США и Израиля по своим ядерным объектам стал куда более жестким в международных отношениях: «они стали жестче и менее гибкими». Экс-советник добавляет, что Иран сейчас себя чувствует очень уверенно и не собирается капитулировать, как того хотел Трамп.
«Вам либо придется обострить ситуацию, либо пойти на компромисс. Есть лишь два варианта», — ожидает Суонсон.
Вашингтон передал Тегерану план завершения войны из 15 пунктов, среди которых 12 составляют американские требования, включая открытие Ормузского пролива, отказ от ядерного оружия и ограничение иранской ракетной программы. Трамп настаивает, что власти Ирана хотят заключить мирную сделку с США. «Никто никогда не видел ничего, подобного тому, что мы делаем на Ближнем Востоке с Ираном. И, кстати, они ведут переговоры и очень хотят заключить сделку, но боятся об этом говорить, потому что опасаются, что их убьют собственные люди. Они также боятся, что их убьем мы», — сказал он.
23 марта в ответ на публикацию Трампа о продуктивных переговорах двух стран президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не ведет никаких переговоров с Вашингтоном.
