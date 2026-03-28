Международный союз биатлонистов отказался возвращать россиян на соревнования

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин вновь высказался против допуска российских спортсменов. Свою позицию он озвучил во время визита на чемпионат Украины по биатлону, сообщает «Суспільне Спорт».
По его словам, так как военный конфликт продолжается, она не хотят возвращения российских спортсменов.
«Россияне протестуют в CAS, у нас есть оппозиция, мы защищаемся. Посмотрим, что будет. Будет ли слушание? Думаю, через несколько месяцев оно состоится», — заявил Далин.
В декабре 2025 года IBU отказался ускорить рассмотрение иска в Спортивном арбитражном суде. Из-за этого ни один российский биатлонист не получил нейтральный статус, не смог выступить на турнирах под эгидой союза и отобраться на Олимпиаду.
В марте 2026 года министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что слушания могут состояться в апреле.
