Американские морпехи прибыли на Ближний Восток на десантном корабле USS Tripoli

Ранее стало известно, что Иран усилил защиту острова Харк на фоне возможной угрозы вторжения со стороны США. На острове развёрнута многоуровневая система ПВО, которую в последнее время дополнили новые партии ПЗРК. Кроме того, иранские военные ведут активное минирование как прибрежных вод, так и самой береговой линии.