Американские морпехи прибыли на Ближний Восток на десантном корабле USS Tripoli

Десантный корабль Военно-морских сил США USS Tripoli прибыл в зону ответственности Центрального командования на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в CENTCOM.

Корабль класса America является флагманом амфибийной группы Tripoli 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты. В состав группы входят около 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев, а также транспортная и ударная истребительная авиация, десантно-штурмовые и тактические средства.

Ранее стало известно, что Иран усилил защиту острова Харк на фоне возможной угрозы вторжения со стороны США. На острове развёрнута многоуровневая система ПВО, которую в последнее время дополнили новые партии ПЗРК. Кроме того, иранские военные ведут активное минирование как прибрежных вод, так и самой береговой линии.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше