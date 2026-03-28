Власти Ирана снизили минимальный возраст новобранцев до 12 лет

Власти Ирана снизили минимальный возраст для военной службы в армии до 12 лет.

Источник: РБК

Власти Ирана снизили минимальный возраст для военной службы в армии до 12 лет. Подростков привлекают для охраны контрольно-пропускных пунктов, патрулировании улиц и сбора данных о безопасности, сообщил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рахим Надали.

Школьников набирают в качестве добровольцев в рамках кампании под названием «За Иран». По словам Надали, решение допустить к службе детей в возрасте 12−13 лет было принято из-за «огромного количества желающих» помочь КСИР и ополчению «Басидж» в борьбе с США, которых иранские власти называют «глобальным агрессором».

«На контрольно-пропускных пунктах и в патрулях “Басидж”, которые вы видите по всему городу, было очень много добровольцев из числа молодежи и подростков, которые хотели участвовать. Учитывая возраст тех, кто хотел присоединиться, мы снизили минимальный возраст до 12 лет, потому что дети 12−13 лет тоже хотят участвовать», — приводит слова представителя КСИР телеканал Al Arabiya.

В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер страны Али Хаменеи и армейское руководство. В ответ на нападение Тегеран нанес массированные удары по американским базам в странах Персидского залива.

