Власти Ирана снизили минимальный возраст новобранцев до 12 лет

Школьников набирают в качестве добровольцев в рамках кампании под названием «За Иран». По словам Надали, решение допустить к службе детей в возрасте 12−13 лет было принято из-за «огромного количества желающих» помочь КСИР и ополчению «Басидж» в борьбе с США, которых иранские власти называют «глобальным агрессором».
«На контрольно-пропускных пунктах и в патрулях “Басидж”, которые вы видите по всему городу, было очень много добровольцев из числа молодежи и подростков, которые хотели участвовать. Учитывая возраст тех, кто хотел присоединиться, мы снизили минимальный возраст до 12 лет, потому что дети 12−13 лет тоже хотят участвовать», — приводит слова представителя КСИР телеканал Al Arabiya.
В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер страны Али Хаменеи и армейское руководство. В ответ на нападение Тегеран нанес массированные удары по американским базам в странах Персидского залива.
