Власти Ирана снизили минимальный возраст новобранцев до 12 лет

«На контрольно-пропускных пунктах и в патрулях “Басидж”, которые вы видите по всему городу, было очень много добровольцев из числа молодежи и подростков, которые хотели участвовать. Учитывая возраст тех, кто хотел присоединиться, мы снизили минимальный возраст до 12 лет, потому что дети 12−13 лет тоже хотят участвовать», — приводит слова представителя КСИР телеканал Al Arabiya.