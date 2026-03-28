Самолет ВВС США получил повреждения в Саудовской Аравии

Американский военный самолет дальнего рaдиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry получил повреждения при ударе по авиабазе в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Air and Space Forces Magazine.

По данным издания, в ходе иранской атаки на авиабазу принца Султана 27 марта пострадали несколько американских военнослужащих и летательных аппаратов. Среди поврежденных самолетов, помимо E-3 Sentry, числятся несколько заправщиков.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории.

Ранее КСИР сообщил об ударах по промышленным предприятиям США и Израиля.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше