Самолет ВВС США получил повреждения в Саудовской Аравии

Американский военный самолет дальнего рaдиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry получил повреждения при ударе по авиабазе в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Air and Space Forces Magazine.
По данным издания, в ходе иранской атаки на авиабазу принца Султана 27 марта пострадали несколько американских военнослужащих и летательных аппаратов. Среди поврежденных самолетов, помимо E-3 Sentry, числятся несколько заправщиков.
Ранее КСИР сообщил об ударах по промышленным предприятиям США и Израиля.