Матвеев раскритиковал депутатов за экскурсию по Капитолию с бутылками Coca-Cola

Матвеев опубликовал ссылку на видео, где видно, как российские депутаты ходят по зданию, а в руках и карманах некоторых из них — в том числе у Михаила Делягина, который ранее критиковал Вашингтон и коллег за лоббирование американских интересов, — заметны бутылки газировки.
«Делегация Госдумы ходит по конгрессу США… Никто… не только от поездки не отказался, но даже от бутылки Кока-Колы… Мир, дружба, жевачка?» — заявил Матвеев.
Напомним, российская делегация в составе Вячеслава Никонова, Светланы Журовой и Бориса Чернышова направилась в США для восстановления межпарламентского диалога. Накануне отъезда парламентарии получили напутствие от президента. В США их принимала член Палаты представителей Анна Паулина Луна, которая организовала для гостей экскурсию по Капитолию. Переговоры заняли около полутора часов.
