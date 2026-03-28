Появились кадры тушения пожара в аэропорте в Кувейте

Пожарные ликвидировали возгорание в международном аэропорту Кувейта, сообщает агентство Asharq Business со ссылкой на пресс-секретаря пожарных сил страны Мохаммеда Аль-Гариба.
В результате атаки беспилотников в авиагавани произошло возгорание топливного резервуара. По словам пресс-секретаря ведомства, сотрудники экстренных служб тушили пожар в течение 58 часов.
Вечером 28 марта управление гражданской авиации страны сообщило о еще одной атаке дронов по аэропорту Кувейта. По данным ведомства, были повреждены системы радаров аэропорта.
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.