WSJ узнала, что при ударе Ирана пострадал важнейший американский самолет

Речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry. При ударе также пострадали десять военнослужащих, двое из них получили серьезные ранения.

Источник: РБК

Американский самолет E-3 Sentry, который играет ключевую роль в управлении боевым пространством, отслеживании беспилотников, ракет и самолетов за сотни километров, пострадал в результате иранского ракетного удара по авиабазе Принц-Султан в Саудовской Аравии, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и арабских чиновников. Об этом также написал портал Air & Space Forces, ссылаясь на источники.

При атаке 27 марта также были ранены десять американских военнослужащих. По данным Air & Space Forces, двое из них получили серьезные ранения. В атаке также использовалось несколько дронов, отмечает портал.

Boeing E-3 Sentry — американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Состоит на вооружении ВВС США, Великобритании, Франции и Саудовской Аравии. Развивает максимальная скорость до 880 км/ч. Тактический радиус действия: 1612 км.

Авиабаза «Принц-Султан» (PSAB) — военно-воздушная база в Саудовской Аравии, расположенная в провинции Аль-Хардж, примерно в 80 километрах к юго-востоку от Эр-Рияда.

Накануне WSJ сообщила, что за первые три недели войны в Иране США потеряли десять военных самолетов и десятки беспилотников, ремонт и замена которых могут обойтись в $1,4−2,9 млрд.

По данным WSJ, 1 марта ВВС Кувейта по ошибке сбили три американских истребителя F-15E Strike Eagles, стоимость одного такого самолета составляет около $100 млн. Еще один американский истребитель, F-35A Lightning II, 19 марта совершил экстренную посадку. Тегеран заявил, что поразил самолет. Один F-35A стоит около $82,5 млн.

Помимо самолетов, США потеряли более десятка беспилотников MQ-9 Reaper. Из них восемь были сбиты Ираном в воздухе, три — на земле и один был подбит в Персидском заливе. Эту модель больше не выпускают, ее новый аналог — MQ-9B SkyGuardian, который производят США и их союзники, — стоит около $30 млн.

