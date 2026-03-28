WSJ узнала, что при ударе Ирана пострадал важнейший американский самолет

Американский самолет E-3 Sentry, который играет ключевую роль в управлении боевым пространством, отслеживании беспилотников, ракет и самолетов за сотни километров, пострадал в результате иранского ракетного удара по авиабазе Принц-Султан в Саудовской Аравии, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и арабских чиновников. Об этом также написал портал Air & Space Forces, ссылаясь на источники.
При атаке 27 марта также были ранены десять американских военнослужащих. По данным Air & Space Forces, двое из них получили серьезные ранения. В атаке также использовалось несколько дронов, отмечает портал.
Авиабаза «Принц-Султан» (PSAB) — военно-воздушная база в Саудовской Аравии, расположенная в провинции Аль-Хардж, примерно в 80 километрах к юго-востоку от Эр-Рияда.
Накануне WSJ сообщила, что за первые три недели войны в Иране США потеряли десять военных самолетов и десятки беспилотников, ремонт и замена которых могут обойтись в $1,4−2,9 млрд.
По данным WSJ, 1 марта ВВС Кувейта по ошибке сбили три американских истребителя F-15E Strike Eagles, стоимость одного такого самолета составляет около $100 млн. Еще один американский истребитель, F-35A Lightning II, 19 марта совершил экстренную посадку. Тегеран заявил, что поразил самолет. Один F-35A стоит около $82,5 млн.
Помимо самолетов, США потеряли более десятка беспилотников MQ-9 Reaper. Из них восемь были сбиты Ираном в воздухе, три — на земле и один был подбит в Персидском заливе. Эту модель больше не выпускают, ее новый аналог — MQ-9B SkyGuardian, который производят США и их союзники, — стоит около $30 млн.
Читайте РБК в Telegram.