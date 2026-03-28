Как искали душителя детей из глубинки

Александр, как писали в местных газетах, тогда выглядел ужасно: опухшее от запоя лицо, заплывшие глаза. А главное — провалы в памяти и полное отсутствие понимания происходящего. Мужчина признался милиции, якобы действительно избил сына, перенёс его на завод, хотя зачем — не помнил. Поверил супруге и остальным, кто твердил о его вине. Даже во время следственного эксперимента он показывал, как убивал ребёнка. Только на суде сказал, что ничего этого не было, но было поздно: его приговорили к 12 годам лишения свободы.