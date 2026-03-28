CENTCOM: 3,5 тысячи морпехов США прибыли на Ближний Восток на USS Tripoli

3,5 тыс. морпехов прибыли на Ближний Восток на фоне обострения вокруг Ирана и обсуждений возможной операции в Персидском заливе. Дональд Трамп, по данным американских СМИ, ищет способ выйти из конфликта через переговоры, не исключая эскалации при их срыве. О наращивании сил, рисках войны и позиции сторон — в материале «Газеты.Ru».
Трамп пошел ва-банк.
США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток. Центральное командование сообщило о прибытии десантного корабля USS Tripoli.
«Десантный корабль класса America является флагманом боеготовной амфибийной группы Tripoli 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты, в состав которого входят около 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев, а также транспортная и ударная истребительная авиация, десантно-штурмовые и тактические средства», — следует из публикации.
Параллельно в США обсуждают возможное развитие военного сценария. Журналист The Wall Street Journal (WSJ) Алекс Уорд несколько дней назад со ссылкой на трех республиканцев в конгрессе, включая председателей комитетов по вооруженным силам, сообщил о подготовке наземной операции.
«[Источники] дают ясно понять, что наземная операция в Иране запланирована и может начаться в ближайшее время», — написал он.
По информации WSJ, рассматривается вариант задействовать морскую пехоту для захвата одного или нескольких островов у южного побережья Ирана, чтобы восстановить судоходство через Ормузский пролив.
Ранее Financial Times и Newsmax писали об ускоренной переброске тысяч морпехов и кораблей в регион. Axios также сообщал, что администрация США изучает сценарии с оккупацией или блокадой одного из островов.
Позиция Ирана.
В Тегеране, в свою очередь, предупредили: попытка взять под контроль остров Харк может вызвать «беспрецедентный» ответ. Иранский аналитик по вопросам национальной безопасности Мортеза Симиари ранее заявлял, что ~Тегеран готов при необходимости установить контроль над прибрежными районами Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов~. На этом фоне CNN сообщал, что в последние недели Иран усиливает оборону острова Харк: туда перебрасывают дополнительные силы и готовят позиции на случай возможного вторжения.
Одновременно в Тегеране дают понять, что к уступкам не готовы. Представители Корпуса стражей исламской революции в жесткой форме сигнализировали Вашингтону, что попытки выдать ситуацию за переговорный процесс не изменят реального положения дел. Власти Исламской Республики отмечали: давление и военные действия не приведут к восстановлению стабильности или снижению цен на энергоресурсы, а иностранное присутствие в регионе недопустимо.
Вопрос возможной наземной операции тоже воспринимают крайне остро. В профильных структурах Ирана заявляют, что ~к такому сценарию готовились годами и рассматривают его как прямой вызов, на который готовы ответить~. При этом в Тегеране фактически исключают компромиссные варианты урегулирования, настаивая на выполнении собственных условий.
Взгляд из России.
В России перспективы возможной наземной операции США против Ирана оценивают крайне мрачно. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что такой сценарий может обернуться для Вашингтона тем же, чем когда-то стала война во Вьетнаме, — затяжным конфликтом без внятного выхода.
По его словам, попытка «залезть» в крупную сухопутную кампанию вдали от американской территории грозит повторением старой ошибки. Медведев напомнил, что во Вьетнаме США вели войну в чужой стране за тысячи миль от дома и в течение 10 лет так и не смогли найти достойного выхода из этого противостояния. С похожей оценкой выступил и первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
«К сожалению, он (сценарий наземной операции. — “Газета.Ru”) вполне реален. Другое дело, что, на мой взгляд, если американцы действительно пойдут на наземную операцию, она почти наверняка закончится для них неудачно», — сказал Джабаров «Парламентской газете».
Американист Малек Дудаков, в свою очередь, связал продление моратория США на удары по иранской энергетике с попыткой дожать Тегеран политически.
«Решение по отсрочке ударов может быть попыткой Штатов уговорить Иран согласиться с условиями американцев. ~Если она провалится, то Вашингтон, вероятно, устроит наземную высадку на островах в Персидском заливе, либо в Ормузском проливе», — заявил газете «Взгляд» Дудаков~.