Дмитриев сравнил осознание Европой энергокризиса с отложенным будильником

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил осознание масштабов энергетического кризиса Европой с отложенным будильником.
По его словам, осознание проблемы, спустя месяц, постепенно начинает доходить до европейцев.
«Это похоже на то, как если бы кто-то нажал кнопку “отложить” на оглушительно громком будильнике — он прекрасно понимает, что проблема существует, но пока не готов с ней справиться», — высказался Дмитриев в соцсети Х*.
Он посоветовал европейским бюрократам почитать его посты, чтобы лучше представить масштабы шока.
Ранее Дмитриев назвал энергетический кризис в Европе результатом «идиотских ошибок».
Итальянское издание L AntiDiplomatico писало, что конфликт на Ближнем Востоке сорвал планы ЕС по введению санкций против российской нефти. По его данным, Европа передумала полностью запрещать импорт нефти из РФ.
