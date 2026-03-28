Дмитриев сравнил осознание Европой энергокризиса с отложенным будильником

Глава РФПИ заявил, что осознание масштабов энергокризиса начинает доходить до европейцев.

Источник: Аргументы и факты

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил осознание масштабов энергетического кризиса Европой с отложенным будильником.

По его словам, осознание проблемы, спустя месяц, постепенно начинает доходить до европейцев.

«Это похоже на то, как если бы кто-то нажал кнопку “отложить” на оглушительно громком будильнике — он прекрасно понимает, что проблема существует, но пока не готов с ней справиться», — высказался Дмитриев в соцсети Х*.

Он посоветовал европейским бюрократам почитать его посты, чтобы лучше представить масштабы шока.

Ранее Дмитриев назвал энергетический кризис в Европе результатом «идиотских ошибок».

Итальянское издание L AntiDiplomatico писало, что конфликт на Ближнем Востоке сорвал планы ЕС по введению санкций против российской нефти. По его данным, Европа передумала полностью запрещать импорт нефти из РФ.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше