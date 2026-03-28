Дмитриев сравнил европейскую политику и «отложенный будильник»

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что осознание Евросоюзом энергетического кризиса можно сравнить с отложенным будильником.
Дмитриев заявил в Twitter, что использующий кнопку «отложить» «прекрасно понимает, что проблема существует, но пока не готов с ней справиться».
Также Дмитриев порекомендовал европейским бюрократам, «спустя месяц» отдающих себе отчет в энергетическом кризисе, почитать его предыдущие сообщения, «чтобы лучше представить масштабы шока».
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.