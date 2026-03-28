INSA: АдГ и блок ХДС/ХСС делят между собой первое место в рейтинге партий ФРГ

Рейтинг Социал-демократической партии Германии опустился до 14%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

БЕРЛИН, 28 марта. /ТАСС/. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и «Альтернатива для Германии» (АдГ) делят между собой первое место в рейтинге политических партий ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

За АдГ готовы проголосовать 26% респондентов. Ее рейтинг вырос на 1 процентный пункт по сравнению с неделей ранее. Столько же голосов получил бы и блок ХДС/ХСС (без изменений).

Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) после ее провала на прошедших 22 марта земельных выборах в Рейнланд-Пфальце опустился на 1 п.п. до 14%. Это самый низкий показатель СДПГ с января 2026 года. За «Зеленых» готовы проголосовать 12% участников опроса (без изменений), за Левую партию — 11% (также без изменений).

Остальные партии не набрали бы 5% голосов, необходимых для прохождения в Бундестаг. При таком раскладе самым реалистичным вариантом формирования правящей коалиции является союз в составе блока ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленых», пишет газета.

В исследовании, которое проводилось с 23 по 27 марта, участвовали 1 205 человек.

ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше