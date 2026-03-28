Дмитриев сравнил игнорирование энергокризиса ЕС с откладыванием будильника

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказался о положении Европейского союза на фоне критичностью ситуации в энергетической сфере. Он сравнил игнорирование этой проблемы со стороны ЕС с откладыванием звонка будильника.
«Это похоже на то, как если бы кто-то нажал кнопку “отложить” на оглушительно громком будильнике — он прекрасно понимает, что проблема существует, но еще не готов с ней справиться», — написал Дмитриев в социальной сети X.
По словам главы РФПИ, осознание энергокризиса в Евросоюзе начало доходить до людей, но лишь спустя месяц. Ранее Кирилл Дмитриев уже заявлял, что страны Европы и Британия будут умолять Россию возобновить поставки нефти и газа в регион, чтобы преодолеть образовавшийся кризис в энергетической сфере.