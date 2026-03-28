Десятки тысяч человек вышли на митинг против Трампа в Нью-Йорке

В Нью-Йорке проходит масштабная акция протеста под лозунгом No Kings («Нет королям»). Участники выступают против курса администрации Дональда Трампа, включая внешнюю политику и действия иммиграционной службы ICE, пишет РИА Новости.

Митинг начался в 14:00 по местному времени (21:00 мск) у Центрального парка. Активисты планируют пройти маршем до Таймс Сквер. Близлежащие улицы перекрыты, в том числе мусоровозами и другой уборочной техникой, усилено полицейское присутствие. Пока акция проходит мирно.

Организаторы ожидают, что в этот раз участников будет больше, чем в октябре прошлого года, когда аналогичный митинг в Нью-Йорке собрал, по данным полиции, свыше 100 тысяч человек.

Протесты проходят одновременно в Вашингтоне и других городах США. Самые масштабные акции ожидаются в Миннеаполисе, где в прошлом году люди выходили на улицы после убийств нескольких человек во время рейдов иммиграционной полиции.

